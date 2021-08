La ricorrenza è stata celebrata anche dalla Regione Puglia, con un post sulla pagina Facebook. 79 anni fa il Comune di Monteleone di Puglia si ribellò al regime fascista e questa azione popolare creò omologazione in tutta Italia. Il 23 agosto del 1942, infatti, secondo quanto riportano le cronache storiche, nel piccolo comune del Subappennino Dauno ci fu il primo atto di aperta ribellione al regime.

La collera popolare esplose nella prima mattinata del 23 agosto quando il comandante della stazione dei carabinieri, sulla base delle disposizioni prefettizie, decise di far sequestrare delle pentole (pignatte) contenenti granoturco alle donne che erano in fila davanti a un forno. Le donne andarono prima dal podestà e poi sempre più numerose si diressero verso la caserma, dove i carabinieri spararono alcuni colpi per disperdere la folla, provocando dei feriti. La reazione popolare fu durissima, Radio Londra diffuse la notizia incitando gli italiani a seguirne l’esempio.

La rivolta popolare di Monteleone fu soffocata con novantadue arresti, su ordine del prefetto di Foggia Giovanni Dolfin, in seguito nominato capo della segreteria personale di Benito Mussolini. Molti arrestati rimasero in carcere per diversi mesi e furono poi liberati solo nell’ottobre 1943, grazie alle forze alleate.