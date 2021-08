Cresce l’attesa per il concerto dei The Kolors, l’evento apicale del cartellone estivo 2021 del Comune di Orta Nova che si terrà il prossimo 17 settembre (e non il 27 agosto, come inizialmente previsto). Dall’organizzazione hanno diffuso le informazioni utili per coloro che sono intenzionati a partecipare a questa tappa del “Cabriolet Panorama Tour 2021” del gruppo vincitore della XIV edizione del talent di Amici.

Il concerto non si terrà più presso il Parco Martiri delle Foibe, come era inizialmente previsto, ma si terrà nella zona adiacente al campo sportivo comunale “Fanelli”, “questo – fanno sapere dal Comune – per garantire maggiore capienza per tutti coloro che vorranno assistere all’esibizione”. L’ingresso è previsto dalle ore 19, mentre il concerto inizierà alle 21 circa.

Sulla piattaforma Ciaotickets (precisamente al link https://www.ciaotickets.com/biglietti/kolors-orta-nova) è già possibile prenotare i posti per confermare la propria partecipazione al concerto. L’evento prevede, al momento della prenotazione, il pagamento di 1€, pari ai costi di gestione della prenotazione online. Si potrà accedere al concerto obbligatoriamente o con il Green Pass o con un referto di un tampone (rapido o molecolare) fatto 48 ore prima. Questo vale per le persone dai 12 anni in su. Al di sotto dei 12 anni non è obbligatorio. E’ stato istituito un numero telefonico a cui chiamare per chiedere ulteriori informazioni: +393713374043.