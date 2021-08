L’ex sindaco di Orta Nova, Gerardo Tarantino, attuale consigliere di minoranza ed esponente di Fratelli D’Italia, è intervenuto per cricare l’operato dell’attuale primo cittadino, Domenico Lasorsa, e dell’assessore all’agricoltura, Carmine De Girolamo, per ciò che riguarda la situazione difficile che stanno attraversando gli agricoltori locali. L’esponente dell’opposizione ha affermato che gli eventi dell’estate ortese avrebbero distratto l’operato dell’amministrazione comunale, nel mentre di una crisi importante del comparto ortofrutticolo su cui si basa ampia parte l’economia locale.

“Sindaco Lasorsa, non finisci mai di stupire” – scrive Tarantino. “Sei forse distratto, con tutta la tua maggioranza, ad organizzare il concerto de ‘The Kolors’, lasciando passare in secondo piano il grave problema che in quest’ultimo periodo sta affliggendo i nostri concittadini ortesi? Eppure, tempo fa, ti sei fatto anche fotografare con la tua maggioranza, in compagnia del vostro amico Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, pubblicando poi gli scatti sui social (peraltro in riferimento ad opere realizzate dalla mia amministrazione: i canali). In quell’occasione avete speso belle parole nei confronti dei nostri agricoltori ortesi. Sindaco Lasorsa, assessore all’agricoltura De Girolamo, amministratori di maggioranza, …ma siete a conoscenza che gran parte del raccolto del pomodoro quest’anno andrà distrutto, a causa dei prezzi bassissimi e della mancanza di trasporto?”

“Sapete – continua Tarantino, rivolgendosi alla maggioranza – che oramai il nostro comparto agricolo è sul lastrico? Sapete che molti agricoltori non riusciranno nemmeno a pagare le spese delle farmacie agricole? Ora c’è un problema più importante e più serio su cui focalizzare l’attenzione. Organizzare il gran concerto de ‘The Kolors’. Mi rivolgo anche a coloro che hanno sostenuto il vice Presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, politico del nostro territorio (consigliere comunale che siede nei banchi dell’opposizione, lui sì che ha fatto un buon raccolto qui ad Orta Nova e non conosce crisi), affinché lo stimolino a sostenere e a prodigarsi per i nostri agricoltori, sia a livello regionale che nazionale”.