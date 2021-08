E’ imminente l’inizio dei lavori di realizzazione di una prima area giochi nell’area mercatale comunale di Stornara. Lo fanno sapere dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Rocco Calamita. L’area permetterà alle famiglie di portare i bambini a giocare, in un Comune che attualmente è sfornito di spazi di questo tipo.

“L’amministrazione comunale – fanno sapere in una nota – sensibile alla mancanza di spazi dedicati è da tempo impegnata nella ricerca di fondi per la costruzione di siti dedicati. Questo primo intervento è parte di un disegno complessivo inserito in un progetto che interessa vari luoghi del centro cittadino che garantiranno la fruizione diffusa di giochi per bambini. Infatti l’intervento successivo interesserà la villa comunale e subito dopo la zona 167”.