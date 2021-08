Lunedì 30 agosto 2021 in Piazza della Repubblica di Stornara, a partire dalle ore 20:00, ci sarà il compleanno dell’Arci. Durante la serata, ci sarà la consegna del premio “FerMENTI” per giovani talentuosi del territorio, all’interno del progetto “Co.Co.Project” Avviso Luoghi Comuni. La serata proseguirà con l’esibizione degli allievi del maestro Matteo Fioretti e la reunion della storica band che ha dato il nome all’associazione: Original Travel.

L’ARCI “Travel” di Stornara, nasce nel 2003 da un’idea di un gruppo di ragazze/i, che con le loro passioni ed impegno cercano ininterrottamente di costruire una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale del territorio di riferimento, dando la possibilità, a giovani e cittadini tutti, di sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello “stare insieme” posto alla base delle esigenze associative e promuovendo il dialogo e il rafforzamento della rete di collaborazioni tra gli stakeholder locali. Negli anni l’associazione ha promosso eventi socio-culturali, di valorizzazione delle eccellenze locali e realizzato progetti di innovazione sociale grazie a preziosi partenariati.

Ad oggi siamo capofila e gestori di un bene confiscato all’interno del progetto “Un’Impresa per A.M.I.C.A.” bando Regione Puglia “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”; siamo vincitori dell’Avviso della Regione Puglia “Luoghi Comuni” per la gestione del “Nuovo Centro Polifunzionale” di Stornara con la creazione del primo spazio coworking dei 5 Reali Siti; siamo vincitori del bando “Bellezza e legalità – per una Puglia libera dalle mafie” con il progetto denominato “Crea et Labora”.

PROGRAMMA