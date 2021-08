Gli ultimi artisti stanno ancora arrivando alla spicciolata ma è già tempo di bilanci per l’edizione 2021 di Stramurales. Un evento che negli anni ha portato grandi nomi della street art ad impreziosire le vie di Stornara, ma che mai come quest’anno ha attirato a sé anche grandi polemiche, soprattutto da parte di alcuni cittadini dello stesso Comune dei Cinque Reali Siti. Dopo le ultime realizzazioni di quest’anno il centro della Capitanata può vantare circa 80 murales, realizzati da artisti di tutto il mondo. Stando a quanto riportato da Sky TG24, con i nuovi virtuosismi appena conclusi, il piccolo Comune di Stornara sarebbe addirittura entrato a far parte dei 20 Comuni di tutta Italia con i migliori murales.

Eppure questo non è bastato a mettere tutti d’accordo, seguendo comunque quello che è il canovaccio classico di tutte le opere d’arte più riuscite: ovvero suscitare la critica, smuovere le coscienze, stimolare le menti, dividere quando necessario. Negli scorsi giorni, infatti, all’interno del gruppo Facebook dove è nato l’evento Stramurales, StornaraLife, alcuni cittadini hanno contestato agli organizzatori alcuni aspetti: in primis la mancata manutenzione dei murales che risalgono alle prime edizioni, poi i temi delle opere (quasi mai attinenti alla storia del territorio) e in ultimo l’impiego di cospicue risorse economiche (quest’anno l’iniziativa ha goduto del supporto economico del Comune di Stornara e del Teatro Pubblico Pugliese).

Ai microfoni de Il Megafono gli organizzatori dell’evento di Street Art hanno provato a confutare queste contestazioni, confermando che anche il prossimo anno Stramurales sarà la punta di diamante della programmazione estiva dell’estate stornarese. “In merito alla mancata manutenzione dei vecchi murales – sottolinea Giancarla De Marco, dell’APS StornaraLife – riteniamo che di certo non sia meglio lasciare il tufo spoglio che abbiamo trovato nella maggior parte dei casi. Poi non è vero che non facciamo manutenzione, ci stiamo organizzando per ripassare con vernice trasparente e collante alcune opere deperite. Ma chi conosce la street art se che questo è un tratto caratteristico, tutto si trasforma, nulla rimane com’é e di certo non si può prevedere il futuro”.

Poi c’è il discorso relativo ai temi scelti. Quelli di quest’anno, ad esempio, erano il rispetto delle periferie, l’ecologia e la sostenibilità, ma negli scorsi anni quasi mai si è tenuta in considerazione la vocazione agricola del centro di Stornara, cosa che in tanti hanno etichettato come un’occasione perduta, per parlare di sé stessi al mondo, vista la grande attrazione turistica dell’evento. “Stramurales è un ponte verso il mondo, è un modo per proiettarci all’esterno, non per guardarci all’interno” – sottolineano gli organizzatori. “Il nostro paese ha poco da offrire dal punto di vista storico e così abbiamo pensato di raccontare dei concetti apparentemente lontani, attraverso gli stili e i soggetti scelti dagli artisti internazionali che vi partecipano”.

Anche per questi motivi tanti cittadini di Stornara hanno deciso di mettere a disposizione dell’organizzazione delle superfici di condomini o edifici privati per riqualificarli attraverso i murales. Quest’anno, anche in virtù del fatto che la programmazione estiva sia stata limitata dalla pandemia, Stramurales è stato l’unico evento si è svolto comunque e quindi questo ha fatto sì che tutte le risorse pubbliche a disposizione trovassero una destinazione. “Con quelle risorse vincolate alla cultura – sottolineano dall’APS StornaraLife – non si possono riqualificare le strade, ragion per cui le polemiche sull’argomento appaiono pretestuose ma anche non informate sulla realtà delle cose. Anche il prossimo anno – concludono gli organizzatori – punteremo a portare lustro alla nostra città attraverso i murales. Abbiamo dato un altro volto a Stornara, il mondo si sta accorgendo di noi e, al netto delle polemiche, vogliamo continuare su questa strada”.