13 minutes fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 31/08/2021Sono 220 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 31 agosto 2021, su 13.508 test effettuati. Sei le persone decedute.I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: 31 nella provincia di Bari, 39 nella Bat, 25 nella provincia di Brindisi, 20 nella provincia di Foggia, 65 nella provincia di Lecce, 25 in quella di Taranto. Due i pazienti provenienti da fuori regione, mentre 7 sono i casi ancora in via di definizione.Complessivamente, sono 4.601 le persone attualmente positive; di queste 236 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Tutte le altre seguono terapie domiciliari.