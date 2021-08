Dopo otto anni alla guida dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro Stornarella – Ordona, la dirigente scolastica Milena Sabrina Mancini lascia la scuola e la comunità dei Cinque Reali Siti per nuove sfide professionali. Ad annunciarlo è stata la stessa dirigente con un lungo messaggio di commiato diffuso sulla pagina Facebook dell’Istituto.

“Nell’agosto 2013 – scrive la dirigente – piena di emozione varcavo la porta dell’IC A. Moro, il luogo dove avrei vissuto e dove avrei amato per i successivi 8 anni di presidenza. Dirigente neo immessa nel ruolo, con tanta normativa e buoni propositi nella testa e tanta passione nel cuore; con vision e mission chiari e determinati; con una voglia di operare tipica di chi ha conquistato con fatica e convinzione un traguardo importante. Ho incontrato gli sguardi e ho ascoltato le voci delle persone che subito dopo ho imparato ad apprezzare, stimare e molti, addirittura, amare senza riserve”.

Nel corso di questi lunghi otto anni, valorizzando il personale docente e soprattutto la curiosità degli studenti, la dirigente ha consentito alla scuola e a tutta la comunità di Stornarella di raggiungere dei traguardi di rilevanza nazionale nell’ambito della cultura e della formazione. Tant’é che appunto in tanti da Stornarella hanno proposto il riconoscimento della cittadinanza onoraria per la dirigente uscente. A distanza di otto anni dall’immissione nel suo primo incarico, la dirigente foggiana saluta l’Istituto Comprensivo, con un ricordo particolare per tutte le perdite e le difficoltà che ci sono state nell’ultimo anno e mezzo di pandemia.

“Ho vissuto il mio primo incarico, il mio primo staff, le mie prime relazioni professionali e istituzionali” – afferma la dirigente Mancini. “Ho vissuto l’umanità di un contesto sempre generoso, accogliente, avvolgente, con tanta voglia di fare bene per crescere e fare grande la nostra scuola. Ho respirato la collaborazione, la stima e la fiducia delle famiglie anche in contesti difficili. Ho vissuto il dolore profondo per la perdita più grande, la sorpresa e lo stupore che toglie il fiato dei miei 50 anni. Ho vissuto interi percorsi di crescita dei nostri ragazzi, conosciuti bambini e salutati ragazzi, pronti e solidi per spiccare il volo. Ho vissuto il dispiacere per le perdite che abbiamo avuto, per i drammi individuali che abbiamo vissuto, abbiamo affrontato una pandemia che nemmeno per un momento ci ha allontanati, anzi la morsa dell’affetto è diventata più stringente nei mesi di marzo e aprile 2020”.

“La vita mi ha regalato frammenti di storie di due comunità speciali, Stornarella e Ordona, straordinariamente rappresentate dai due sindaci che con umiltà e senso di appartenenza hanno operato al servizio della scuola, delle famiglie e dei nostri ragazzi” – conclude la dottoressa Mancini. “Sono al termine del mio viaggio, non voglio salutare nessuno. I sorrisi, le voci, i profumi, questo immenso patrimonio professionale e umano mi seguiranno sempre e per sempre, per il resto dei miei anni”.