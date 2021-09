C’è fibrillazione a Rocchetta Sant’Antonio dove sta per chiudure l’unica banca che serve tutto il paese. Si tratta ormai di una triste abitudine per i borghi dei Monti Dauni che, negli ultimi anni, si sono visti sottrarre numerosi servizi tra cui quelli bancari, a netto discapito di chi vive in questi centri. A Rocchetta Sant’Antonio il sindaco Pompeo Circiello ha interpellato il Prefetto di Foggia affinché possa essere scongiurata la chiusura della filiale della Banca Popolare di Bari.

“Prima ancora di ricevere notizia ufficiale in merito alla chiusura della filiale di Rocchetta Sant’Antonio della Banca Popolare di Bari (unica banca che ha una filiale nel nostro comune), mi sono attivato anticipando verbalmente al Prefetto di Foggia, in presenza del Presidente della Provincia, Nicola Gatta , la mia preoccupazione” – afferma il primo cittadino di Rocchetta.

“Successivamente, il 19 luglio 2021, appena ricevuta la comunicazione ufficiale di chiusura da parte della stessa Banca, ho informato formalmente il Prefetto, lo stesso giorno. Pur comprendendo le necessità economiche dell’Istituto, come amministratori, ci batteremo per tutelare i nostri cittadini che con questo tipo di ristrutturazione aziendale interna della Banca Popolare di Bari sono enormemente penalizzati e disserviti in qualità di clienti. Chiederemo che non avvenga questa chiusura. Queste decisioni – conclude il sindaco – hanno una mera matrice economica e opportunistica per le società di credito bancario ma tutto quello che è in nostro potere verrà comunque fatto e portato avanti con determinazione per tutelare i servizi al cittadino, che sono invece un sintomo di benessere sociale, che un amministratore non può ignorare”.