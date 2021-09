FOGGIA – Al via gli appuntamenti del Settembre al Parco, il cartellone di eventi settembrino promosso da Parcocittà e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.

Doppio appuntamento con la letteratura: il 1 settembre alle ore 18.30 nell’anfiteatro di Parcocittà è in programma “Riflessioni sulla Storia della Capitanata in Età Moderna”, che vedrà relazionare la dottoressa di ricerca in Storia Moderna Roberta Sassano con “Capitanata in Età napoleonica” e il docente Saverio Russo, autore del libro “Nella Puglia settentrionale” (ricerche storiche Edipuglia). A moderare, la giornalista de l’Attacco Daniela Corfiati. Il volume di Russo raccoglie dieci saggi, due dei quali inediti, pubblicati negli ultimi anni e dedicati ad alcuni dei filoni tematici lungo i quali si è sviluppata la ricerca dell’Autore: dalla caratterizzazione di sintesi della Capitanata come “provincia di servizio”, al paesaggio della transumanza nel Mezzogiorno adriatico, ai conflitti che tale pratica produce nel territorio e alle strutture istituzionali da cui è regolata nel Regno di Napoli in età moderna, al mercato segnato dal privilegio napoletano cui alcune sue produzioni accedono. Ingresso gratuito, prenotazione su https://www.parcocittafoggia.it/evento/capitanata-in-eta-moderna/.

Sabato 4 settembre, alle ore 18,30, appuntamento con Terra Betlemme, il libro di Gianfrancesco De Cosmo. Un volume che racconta il senso di vuoto interiore e la violenza assassina che si alimentano reciprocamente in una folle corsa che sembra precipitare il mondo verso l’abisso, fondati sull’irresponsabilità e l’arroganza umana. E, dall’altra parte, inconciliabili, le migliori qualità dell’uomo, che si esplicano nella Natura, che sembra attendere e invocare da questi il coraggio e la prassi della speranza. Una generazione, perciò, che appare fallimentare, ma che può ancora salvare se stessa e il mondo in cui vive, se riscopre la capacità e la forza di riconoscere i propri errori e di agire in maniera diversa. La poesia e la Natura, allora, quali luoghi ultimi, selvaggi e incontaminati, reali e spirituali, dove ancora vive la speranza, dove la Terra è la Betlemme dell’Universo, dove anche la solitudine dell’uomo, alla ricerca del senso profondo della vita, può trovare refrigerio. Ad intervenire e interloquire con l’autore, Francesco Gasbarro, giornalista de Il megafono e Antonio Soldo, presidente del circolo Gaia Foggia – Legambiente. Ingresso gratuito, prenotazione su https://www.parcocittafoggia.it/evento/terra-betlemme/.

MISURE ANTI COVID – A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli ed eventi pubblici anche all’aperto, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 – di cui all’articolo 9, comma 2), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

