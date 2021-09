Le eccellenze ortesi saranno premiate dall’amministrazione comunale nell’ambito di un evento che si terrà il prossimo 3 settembre dalle ore 20.30 presso Largo Ex Gesuitico. A salire sul palco saranno quegli studenti originari della cittadina dei Cinque Reali Siti che hanno ottenuto una votazione di 100 o 100 e Lode al diploma e 110 o 110 e Lode alla Laurea Triennale o Magistrale e che hanno aderito all’avviso pubblicato circa un mese fa dal Comune.

La serata sarà impreziosità da altri talenti locali, quelli che hanno intrapreso la strada della musica, sotto l’attenta supervisione di due meticolose insegnanti, Adriana Torraco e Loredana Maffei. Negli intermezzi musicali della serata delle eccellenze ortesi si esibiranno Stella Volpe (violino classico e violino elettrico), Nicla Vece (flauto e beat box), Antonio Campanaro (pianoforte e chitarra) e Savina Faramondi (voce). Presenta l’evento Francesco Gasbarro.

“Abbiamo fortemente voluto dar vita a quest’iniziativa per premiare gli studenti ortesi meritevoli, diplomati o laureati con il massimo dei voti per dare spazio ad una generazione piena di risorse, che raramente trovano possibilità di espressione” – afferma l’assessore alla cultura del Comune di Orta Nova, Dora Pelullo. “Per questo l’intera serata sarà allietata musicalmente da giovani talenti del posto, essendo finalità di questa Amministrazione dare visibilità e lo spazio meritato a tutti quei giovani meritevoli di riconoscimento che permettono alla nostra comunità di crescere, in tutte le forme in cui è possibile farlo”.