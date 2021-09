“Il Festival Nazionale dell’Economia Civile è un luogo di incontro per dare forza e slancio a una grande, democratica e generativa, mobilitazione di persone, imprese e associazioni per una nuova economia.”

Roseto Valfortore presenzierà, domenica 26 Settembre a questa importante manifestazione che si terrà a Firenze presso Palazzo Vecchio, come Ambasciatore dell’Economia Civile 2021 in quanto ha saputo ben sfruttare e utilizzare beni comunali per favorire lo sviluppo, il turismo e l’occupazione sul territorio.

Basti pensare alle piscine, un complesso favoloso e realizzato attraverso il recupero di vecchie vasche di accumolo, il B&B La Locanda del Mugnaio realizzato mediante il recupero di un casolare, la glamping, il forno a paglia, la nascita della cooperativa di comunità ARIA ed il loro negozio di comunità ARIA di Buono e per finire la nascita della Comunità Energetica a completare questo percorso di sviluppo.

Comunicato Stampa