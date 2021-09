Con un finanziamento a fondo perduto di 367.500 euro in aggiunta al cofinaziamento comunale di 122.500 euro, il Comune di Stornarella potrà realizzare il manto in erba sintetica e il sistema di drenaggio e smaltimento acque per l’impianto sportivo di Via Scirea.

Questo è quanto risulta dalla graduatoria pubblicata ieri nel piano pluriennale 2018-2020 “Sport e periferie” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Coni. La medesima graduatoria ha premiato anche i progetti di Stornara (€ 700.000) e Carapelle con € 700.000 intercettati dalla Chiesa di San Giuseppe e € 690.000, che il Comune ha ottenuto per la realizzazione di una palestra al servizio della scuola media di via Indipendenza.

Il sindaco di Stornarella, Massimo Colia, ha appreso con entusiasmo questa notizia. “Con questo importante risultato che si aggiunge ai lavori di adeguamento alle norme Coni, tuttora in corso, l’Amministrazione conferma l’attenzione per lo sport e per le discipline del tempo libero” – ha dichiarato il primo cittadino. Anche dalla parrocchia di Carapelle esultano per questa bella notizia. “Una bella notizia per tutta la comunità di Carapelle e per la nostra unità pastorale San Francesco da Paola delle Parrocchie BVM del Rosario e San Giuseppe. In tutta la struttura (in foto) non saranno presenti barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità delle persone con difficoltà motorie”.