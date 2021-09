Diffondiamo integralmente il messaggio di insediamento della nuova dirigente scolastica dell’Istituto Olivetti, la dottoressa Maria Carbone, rivolto ai docenti, agli studenti, al personale della scuola e alla comunità dei Reali Siti.

Nell’assumere il mio nuovo incarico di Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Adriano Olivetti” desidero rivolgere il mio affettuoso saluto alle alunne ed agli alunni, alle loro famiglie, al personale Docente ed A.T.A., il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto, all’Amministrazione Provinciale e alle Amministrazioni Comunali di Orta Nova e dei Cinque Reali Siti e a tutti gli enti istituzionali, culturali e sociali del territorio che a vario titolo collaborano con la scuola, contribuiscono al suo funzionamento e al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.

In particolare, saluto il Dirigente Scolastico uscente – Prof. Leonardo Cendamo – per l’ accoglienza riservatami, per la professionalità e la dedizione profusi a vantaggio della comunità scolastica dell’I.I.S. Olivetti, ed in continuità con chi mi ha preceduto, assumo con responsabilità e consapevolezza l’impegno a proseguire ciò che è stato costruito e realizzato.

Nell’imminenza della ripresa delle attività scolastiche auguro a tutti gli alunni di vivere un anno scolastico stimolante e denso di soddisfazioni, un anno scolastico in cui tornare a vivere l’esperienza scolastica in presenza in tutta la sua vivace complessità, in cui far riecheggiare le aule e i corridoi delle voci della vostra gioiosa presenza. Nella consapevolezza delle tante difficoltà e delle limitazioni che avete vissuto a seguito della pandemia, vi rivolgo l’ invito a non perdere mai l’entusiasmo della scoperta, il piacere di costruire i percorsi del Sapere e della Competenza attraverso la costruzione di relazioni significative che la Scuola può offrirvi, come tappa di vita unica e irripetibile.

Rivolgo ai docenti e al personale A.T.A. l’augurio di collaborare fattivamente alla costruzione di una comunità educante sempre così accogliente e solidale, capace di accompagnare il percorso di crescita dei nostri alunni con empatia, competenza e professionalità. Auspico di stringere con le famiglie, nello spirito del dialogo aperto e nel rispetto dei reciproci ruoli, un’alleanza educativa finalizzata al bene comune: i nostri ragazzi.

Ringrazio in anticipo Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e tutto il personale amministrativo per il prezioso impegno volto a garantire il regolare avvio delle attività didattiche. Esprimo fin d’ora il mio ringraziamento ai Collaboratori scolastici e ai Responsabili di plesso che forniranno supporto durante le attività giornaliere e saranno al fianco dei nostri alunni per rendere sicure, gradevoli ed accoglienti tutte le sedi scolastiche. Lieta di intraprendere questa esperienza nella Nostra comunità educante, auguro a tutti buon anno scolastico!

Il Dirigente Scolastico

Maria Carbone