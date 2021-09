Allo Zaccheria c’è il secondo turno di Coppia Italia di Serie C. A fronteggiarsi sono il Foggia e il Messina, con i rossoneri chiamati a dimenticare l’ultima prestazione deludente in Campionato contro la Turris. Chi vince affronta la vincente tra Andria e Francavilla e avanza alla fase successiva della competizione. Il Messina si presenta in Puglia imbottito di seconde linee, mentre Zeman decide di non snaturare del tutto il suo Foggia affidandosi comunque a qualche titolare.

PRIMO TEMPO. La partita è subito gradevole con azioni da gol da entrambe le parti, con gli ospiti più pericolosi. Al 17esimo Catania scatta sul filo del fuorigioco ma non riesce a superare Volpe con un tiro di punta. La risposta è affidata ai piedi di Rocca che riceve bene in area di rigore, il suo tiro di controbalzo sfiora la traversa. Al 25esimo azione convulsa che porta il Messina a concludere pericolosamente a rete, dopo un presunto fallo di mano di un calciatore del Foggia. Un minuto dopo, in una fiammata improvvisa il Foggia trova il gol. Petermann innesca Rocca fra le linee, il centrocampista riesce a piazzarla al centro dell’area piccola dove Di Grazia marca con facilità il suo primo gol in maglia rossonera. Di Grazia galvanizzato dopo il gol si fa ancora notare, serve Merkaj che entra in area e sul tentativo di dribbling viene affondato da un difensore avversario. L’arbitro indica il dischetto al minuto 32 e Curcio trasforma con un tiro preciso che spiazza il portiere. Di Grazia avrebbe anche la possibilità di arrotondare il punteggio sul finire del primo tempo, ma spara sul portiere avversario da buona posizione. Curcio e Rocca scaldano ancora le mani di Fusco prima del duplice fischio dell’arbitro

SECONDO TEMPO. Prima occasione del secondo tempo di marca Foggia ancora con Di Grazia che si inserisce bene e trova la rete ma l’arbitro ferma tutto per un presunto fallo di mano di Rocca nell’azione precedente. Le sortite offensive degli ospiti sono tutte affidate a Catania, sicuramente il più pericoloso degli isolani. Ma il Foggia si difende bene e cerca di amministrare il risultato. Al 53esimo Busatto tutto solo involato verso la porta rossonera viene fermato da un provvidenziale Di Pasquale che sventa il pericolo in scivolata. Scambi stretti e veloci portano i Satanelli ad un tiro pericoloso di Di Grazia che però non inquadra lo specchio. Al 62esimo Merkaj potrebbe iscriversi al tabellino dei marcatori dopo una bella assistenza di Curcio, ma il suo tiro non trova la rete grazie all’intervento di Fusco. Fa lo stesso Volpe nell’altra porta, sbarrando la strada ancora ad un superlativo Catania. Sempre il Messina pericoloso in questa fase, con un bell’inserimento di Tiago dalla sinistra, il suo tiro centra il palo esterno. La tegola per il Foggia arriva dal bollettino degli infortunati, in quanto al minuto 75 si fa male Di Pasquale che è costretto ad uscire per un guaio muscolare. Il Foggia si tiene comunque in controllo del match e arriva al triplice fischio senza particolari patemi.

Buona prova della squadra di Zeman, molto propositiva in attacco anche se concede sempre troppo all’avversario. Volpe, Di Grazia e Di Pasquale sono le sorprese in positivo del pomeriggio allo Zaccheria. I rossoneri avanzano al terzo turno della Coppa Italia di categoria. Ma il prossimo match sarà di Campionato, con i Satanelli impegnati sul campo del Latina domenica 19 settembre.