Il Foggia non va oltre il pareggio allo stadio ‘Francioni’ di Latina. Il match di Lega Pro valevole per la quarta giornata di Lega Pro Girone C lascia l’amaro in bocca agli uomini di Zeman che si fanno riacciuffare sul finale.

La partita termina 1-1 con i padroni di casa che erano partiti bene ma si erano fatti sorprendere dal colpo di testa di Ferrante, abile nel marcare il gol del vantaggio al ritorno in campo da titolare dopo l’infortunio.

Nella ripresa i rossoneri colpiscono due volte i legni della porta avversaria: splendida la punizione di Petermann che centra l’incrocio dei pali. Ma sul finale il rossoneri si fanno beffare da Sane che si procura un rigore (con annessa espulsione di Martino) che poi sarà trasformato da Tessiore.