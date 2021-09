PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Cinque giorni di eventi, visite guidate, escursioni e educational per raccontare all’Italia le suggestioni, i paesaggi, i profumi e i sapori dell’autunno in Capitanata, facendo base a Pietramontecorvino e viaggiando ‘per tappe’ alla scoperta anche di Motta Montecorvino, Volturino, Lucera e Foggia. Con il press tour che prende il nome dall’edizione 2021 di “Suoni, sapori, colori di Terravecchia”, evento che quest’anno saluta l’arrivo dell’autunno a Pietramontecorvino, un gruppo di blogger, influencer e giornalisti avrà modo di scoprire un aspetto ancora poco conosciuto della Puglia, quello rappresentato dai borghi dei Monti Dauni e, più in generale, dalla Capitanata che non affaccia sul mare.

“Il Comune di Pietramontecorvino sta lavorando da molti anni alla valorizzazione del proprio patrimonio paesaggistico, naturalistico, storico e architettonico”, ha dichiarato il sindaco Raimondo Giallella. “Per la seconda volta, abbiamo presentato il nostro progetto alla Regione Puglia e ci è stato finanziato: dal 23 al 27 settembre, ospiteremo chi attraverso il proprio lavoro su giornali, blog e social racconta la bellezza di luoghi che meritano di essere conosciuti, vissuti e apprezzati in ogni stagione dell’anno”, ha aggiunto il primo cittadino.

A Pietramontecorvino, dal 2010, il Touring Club Italiano ha sempre confermato l’assegnazione della “Bandiera Arancione”, un riconoscimento di qualità e di interesse ambientale e turistico assegnato alle località dell’entroterra che dimostrano di saper valorizzare il proprio patrimonio materiale e immateriale. Pietramontecorvino, inoltre, grazie al pregio del proprio centro storico e alla bellezza dei suoi boschi, è entrato nel circuito de I Borghi più belli d’Italia.

“Invito tutti a venire a visitare Pietramontecorvino sabato 25 e domenica 26 settembre. Sarà un fine settimana particolarmente godibile perché caratterizzato dalla nuova edizione di ‘Suoni, sapori, colori di Terravecchia’, una manifestazione grazie alla quale sarà possibile visitare il sito archeologico di Montecorvino e l’area naturalistica di Monte Sambuco, ma anche degustare le tipicità enogastronomiche del nostro borgo e assistere agli spettacoli musicali, degli sbandieratori e dei giocolieri”.

I GIOCHI MEDIEVALI. Mentre blogger e giornalisti visiteranno il paese già dal 23 settembre, il clou degli eventi si terrà sabato 25 e domenica 26 settembre.

Sabato il programma di ‘Suoni, sapori, colori di Terravecchia’ inizierà alle 8.30, con l’escursione dello spettacolare sito archeologico di Montecorvino, dove si erge la maestosa Torre che domina l’antico insediamento medievale; alle ore 10, nel cuore del centro storico petraiolo, cominceranno le visite guidate alla splendida e integra Torre Normanna del Palazzo Ducale; alle 18, il via allo spettacolo del gruppo sbandieratori “Florentinum” di Torremaggiore; alle 19, invece, è prevista l’apertura degli stand enogastronomici in Largo Rosario; alle 20, spettacolo musicale “Odor rosae musices” a cura dell’Associazione Musica Historica.

Spettacolare il programma di domenica 26 settembre, che si aprirà con l’escursione alle ore 9 nell’area naturalistica di Monte Sambuco. Dalle 9 alle 13, all’ombra della Torre Normanna, si terranno i Giochi Medievali. Alle ore 18, il convegno su “Le vie dell’Imperatore Carlo V e il suo legame con il feudo di Pietra e di Montecorvino”. Domenica gli stand enogastronomici apriranno alle ore 19, mentre a chiudere la due giorni sarà lo spettacolo del gruppo “I giullari del 2000” che riprodurranno magia, suggestioni e costumi di una corte medievale in festa.

Il press tour che racconterà tutto questo è promosso dal Comune di Pietramontecorvino e finanziato dalla Regione Puglia, POR FESR-FSE 2014-2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo”, Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

