Un padre, due bambini, una strada, un racconto di demoni: questo è l’incipit del romanzo di Khaled Hosseini “E l’eco rispose”. La storia parte da un piccolo villaggio dell’Afghanistan e si allarga a tutto il pianeta, coinvolgendolo nel profondo. Il giorno che dà inizio al racconto segnerà le vite di due fratelli, Pari e Abdullah, travolgendoli e portandoli a vivere agli antipodi del mondo. Nel mezzo vi è la storia dell’Afghanistan: un paese teoricamente lontano da noi, ma che non rappresenta solo il centro della vita dei protagonisti e, come in un “effetto farfalla” di lorenziana memoria, si espande fino ad arrivare a San Francisco, a Parigi e giunge a toccare perfino l’isola greca di Tinos. Hosseini ha una scrittura lieve, riesce a toccare i sentimenti umani e a creare intrecci ben equilibrati tra i personaggi, facendo emergere sullo sfondo la situazione del suo paese d’origine. Perché una guerra ha sempre conseguenze che abbracciano tutto il mondo! Consigliato!

Se fosse cibo:

Pollo e riso: piatto base afghano condito con cardamomo, cumino e uvetta.

Racchiuso in una frase:

Nessuno al villaggio chiese di Pari. Nessuno pronunciò neppure il suo nome. Abdullah si meravigliava di come fosse completamente sparita dalla loro vita. Solo in Shuja Abdullah trovava un’eco al proprio dolore. Il cane si presentava ogni giorno davanti alla loro porta. Parwana gli tirava i sassi. Papà lo inseguiva con un bastone. Ma lui tornava. Ogni sera lo si sentiva uggiolare disperato e il mattino lo trovavano sdraiato accanto all’uscio con il muso tra le zampe davanti, che guardava i suoi persecutori con un’accusa negli occhi malinconici. Così per settimane, finché, una mattina, Abdullah lo vide trascinarsi zoppicando a testa bassa verso le colline. Da allora nessuno l’aveva più visto a Shadbagh. (p. 62)

Edizione utilizzata:

Khaled HOSSEINI, E l’eco rispose, Piemme, Milano 2013.

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile, sia in versione cartacea che elettronica, sui siti delle maggiori librerie online italiane (ibs.it, mondadoristore.it, unilibro.it).