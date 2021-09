I Comuni dei Cinque Reali Siti – attraverso l’Ente dell’Unione – hanno sottoscritto una convenzione con l’associazione di Protezione Civile CISA per il monitoraggio sui roghi nelle campagne. I volontari avranno il compito di intervenire su segnalazione dei cittadini (numero Whatsapp 389.1249120) per sedare sul nascere dei roghi di tubicini e roghi vegetali a supporto dell’operato dei Vigili del Fuoco.

Inoltre i volontari avranno il compito di fornire tutte le indicazioni utili per attivare gli interventi necessari e segnalare alle autorità degli indizi di reato per contestare le responsabilità. Il provvedimento arriva dopo un’altra estate di roghi nelle campagne, in ultimo quello che ha riguardato le ecoballe scaricate in agro di Stornarella. E’ allo studio anche l’utilizzo dei droni per cercare di arrivare nelle zone più impervie con il monitoraggio termico.

“Si tratta di uno strumento in più per i cittadini” – spiega la sindaca di Ordona, Adalgisa La Torre – “spesso purtroppo a causa del gran numero di incendi presenti in provincia di Foggia, non si riesce ad intervenire tempestivamente sui roghi. Grazie a questa convenzione i volontari avranno la possibilità di spegnere sul nascere gli incendi ed evitare che i fumi possano raggiungere i centri abitati”.