1 ora fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 04/10/2021Sono 64 i nuovi casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 8.021 test registrati. Sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico regionale di lunedì, 4 ottobre: il tasso di positività si attesta oggi allo 0,80%, in lieve discesa rispetto a una settimana fa (lunedì 27 settembre era pari allo 0,81%).Si registra un decesso. I nuovi casi sono solo quattro in provincia di Bari, 5 nella Bat, 6 nel Brindisino, 4 nel Tarantino. Il numero di maggiore di nuovi positivi si concentra in provincia di Foggia (20) e nel Leccese (24). Per un caso la provincia è in corso di definizione.Le persone attualmente positive sono oggi 2593 (-3 rispetto a ieri), i guariti salgono a 259.713 (66 in più rispetto a ieri). Si registra un aumento sul fronte dei ricoveri: oggi sono complessivamente 166 (otto in più rispetto a ieri): a crescere sono i pazienti nei reparti ordinari (oggi 150, nove in più rispetto a ieri), mentre scendono di una unità i ricoveri in terapia intensiva (oggi 16).