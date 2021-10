Nella giornata di oggi sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area verde sita in Via Cipriani, nei pressi del Comando dei vigili urbani di Orta Nova. “L’area – fa sapere l’assessore ai lavori pubblici di Orta Nova, Michele De Finis – verrà tramutata in una vera e propria villetta, a cui verrà dato un nome successivamente, e diventerà presto un luogo di aggregazione per grandi e piccini”.

Infatti è in corso un progetto di restyling che prevede panchine, luci a led, giostrine ed una nuova pavimentazione. “Il nostro obiettivo – conclude l’assessore – sarà sempre quello di recuperare quante più aree dismesse per trasformarle in luoghi di aggregazione.