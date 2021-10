Dopo la splendida accoglienza ricevuta lungo il percorso della via Francigena, l’inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti ha dovuto fare i conti con la parte peggiore della Capitanata. Il biker ha voluto girare un servizio nelle piazze di spaccio dell’ex Onpi di Foggia e del quartiere San Bernardino di San Severo.

Ed è proprio qui che ha subito una brutale aggressione. Durante le riprese, nonostante la presenza della Polizia di Stato, è stato accerchiato e malmenato da alcuni soggetti che erano stati scoperti nel loro agire delinquenziale. Nel parapiglia è stato sferrato un pugno che ha colpito in volto l’inviato di Striscia, causandogli un profondo taglio. Per Brumotti – che ha postato sui social uno scatto con la ferita – sono previsti trenta giorni di prognosi per trauma facciale. Feriti anche due agenti di polizia.

“La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà” – si legge sulla pagina ufficiale del programma di Canale 5. “Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla”. Dai suoi canali anche il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha espresso la sua solidarietà al biker.

VIDEO, FONTE: IMMEDIATO