Lo scorso 9 ottobre a Carapelle si è tenuta la cerimonia di Dedicazione della Chiesa della BVM del Rosario e della Consacrazione dell’Altare, al termine dei lavori che hanno riguardato la struttura parrocchiale. I fedeli hanno diffuso un messaggio in occasione di questa importante solennità per tutta la comunità locale.

“Ristrutturare la nostra Chiesa Madre della BVM del Rosario (lavori eseguiti dal 2001 al 2006) è stato fonte di grande gioia per la comunità cristiana di Carapelle (FG), guidata dal parroco don Vincenzo Patano per circa 40 anni, e ci ha tenuti impegnati in questi anni, non solo con i lavori, ma anche e soprattutto con un cammino di crescita spirituale e abbiamo cercato di costruire insieme ai muri, il cuore di questa Parrocchia, guidata negli ultimi 5 anni dal parroco don Claudio Barboni coadiuvato dal Vice don Nestor e dal Diacono Giovanni, inserita oggi nell’Unità Pastorale San Francesco di Paola assieme alle parrocchie di S Giuseppe Sposo della BVM in Carapelle e San Giuseppe Lavoratore in Borgo Tressanti (Cerignola)”.

“Non è sempre stato facile e non sempre abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci siamo prefissati, ma ora che ci vediamo al termine di un periodo che ci ha condotto a questa celebrazione, presieduta da S. Ecc.za Mons. Luigi Renna, siamo riconoscenti al Signore di averci guidati sino a qui. Costruire la casa del Signore, ove si riunisce il popolo di Dio per proclamare la sua Parola, celebrare i Sacramenti, testimoniare la Carità, è assumere, ancora di più, per tutta la comunità, l’impegno di vivere con coerenza e coscienza l’appartenenza alla famiglia di Dio chiamata ad essere sale della terra e luce del mondo”.

“Questo il desiderio e vogliono essere, idealmente, le fondamenta di questa nostra Chiesa/Parrocchia, di questo Altare che è stato Dedicato solennemente, dove il popolo di Dio si ritrova a condividere la stessa fede. Consapevoli dei misteri della nostra Fede e dell’appartenenza all’unica Chiesa di Cristo, ci confermiamo nel Suo amore, perché con la Sua morte e resurrezione, Gesù Cristo ha raccolto in unità il popolo che si è acquistato con il Suo sangue. Questo popolo radunato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in comunione con il Vescovo, successore degli Apostoli: è la Chiesa, quella Chiesa nella quale siamo stati inseriti nel giorno del nostro Battesimo”

“Con questa solenne celebrazione della Dedicazione dell’Altare, simbolo principale della Chiesa, e immagine di Cristo, con la presenza del nostro Pastore, davanti alla comunità è il coronamento di questo cammino, dove le pietre diventano vive e si impegnano a camminare alla luce del Vangelo sulla scia del Cammino Sinodale di tutta la Chiesa Italiana, inaugurato il 10 ottobre 2021 da Papa Francesco, ‘chiamata a vivere quelle tre caratterizzazioni che sono proprie del nostro essere cristiani: la comunione, la partecipazione e la missione’”.