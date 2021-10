Il Comune di Orta Nova ha approvato l’erogazione di alcuni contributi per rimborsare i cittadini di parte della Tari 2021, la tassa sui rifiuti che, a causa del fallimento dell’azienda SIA e di altri vicissitudini, nel centro dei Reali Siti risulta essere tra le più alte in Italia. Nel dettaglio, sono stati individuati quattro scaglioni di ISEE in base ai quali si può chiedere di riottenere una parte dell’imposta versata.

Il contributo sarà destinato solo per le utenze domestiche e sarà proporzionato come segue: rimborso del 90% sull’importo TARI 2021 pagato, nel caso di nuclei con ISEE fino a € 8.265,00; rimborso del 70% sull’importo TARI 2021 pagato, nel caso di nuclei con ISEE fino a € 14.000,00; rimborso del 50% sull’importo TARI 2021 pagato, nel caso di nuclei con ISEE fino a € 20.000,00. Oltre al modulo – scaricabile sul sito del Comune – è necessario presentare il bollettino pagato, anche se la postalizzazione della TARI non è ancora stata eseguita dal Comune.

Il Comune ha già riservato la somma di €300.000 per ‘coprire’ il rimborso dell’imposta. Contestualmente il Comune ha attivato anche dei nuovi Buoni Spesa per fronteggiare le ricadute dell’emergenza Covid. Potranno fare domanda coloro che hanno un ISEE pari, e non superiore, ad 11.000 euro. La domanda si può inoltare entro il giorno 05/11/2021 ore 14:00.