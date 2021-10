Il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, arch. Angelo Iannotta con Ordinanza n. 33/2021 ha ordinato il rallentamento e la sospensione temporanea del traffico sulla S.P. n. 110 (di Ortanova), in agro di Orta Nova, per espletamento prove di carico, in corrispondenza di alcuni ponti, per un intervallo di tempo massimo di 30 (trenta) minuti, distintamente e non contemporaneamente, per ciascuna opera d’arte;

L’ordinanza entra in vigore dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del 18.10.2021 e dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del 19.10.2021.