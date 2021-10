Quando, tempo fa, hanno annunciato che Roberto Saviano avrebbe scritto il testo di una graphic novel e che il disegnatore sarebbe stato l’israeliano Asaf Hanuka, ho pensato che l’accoppiata fosse davvero vincente. La storia di Saviano è conosciuta ai più eppure, in “Sono ancora vivo”, emerge un racconto intimista, toccante, commovente. Il lettore è accompagnato nella vita dello scrittore e giornalista napoletano e si immerge totalmente nella sua condizione di prigioniero delle minacce della camorra. L’intensità del racconto viene decuplicata dalla forza delle vignette di Hanuka, che riescono a cogliere sentimenti e situazioni attraverso immagini iconiche. Due su tutte: il “Saviano ballerino” e il “Saviano pugile”. Ma il contributo del disegnatore di Tel Aviv non consiste solo nel trasporre in immagini il racconto, ma conduce davvero il lettore in atmosfere a tratti cupe, a tratti oniriche, che esaltano la storia. Forte, intenso, esplosivo: la storia di Saviano/Hanuka è davvero da leggere!

Se fosse cibo:

In un passaggio del libro, Saviano dice che vale la pena di vivere per la mozzarella di bufala aversana, pertanto…

Racchiuso in una frase:

APPUNTAMENTO. Quando vivi sotto protezione, anche i sentimenti finiscono sotto protezione. Come puoi pensare di avere una vita normale? Chiedere a una donna di uscire, bere un caffè, invitarla a cena? Già solo i controlli di sicurezza, l’attenzione che hai, smorzerebbero qualsiasi entusiasmo.

– Ciao. Grazie di essere venuta.

– Ciao… Ma tu vivi sempre con delle persone qui fuori?

– Sì. Ma cerco di non pensarci.

Non riesci mai a sentirti davvero solo e al sicuro. Date le circostanze. Sono arrivato al punto di sentire che il mio corpo è diventato un’armatura: io sono lì sotto, protetto, schermato, isolato, sepolto. (pp. 93-99)

Edizione utilizzata:

Roberto SAVIANO – Asaf HANUKA, Sono ancora vivo, BAO, Milano 2021.

Dove trovare il libro:

E’ facilmente reperibile, sia in versione cartacea che elettronica, sui siti delle maggiori librerie online italiane (ibs.it, mondadoristore.it, unilibro.it).