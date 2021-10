Il cantante originario di Orta Nova, Pietro Peloso, in arte “Halien” ha ottenuto un prestigioso premio di carattere nazionale. L’artista ortese, infatti, si è aggiudicato il primo posto alla 3a edizione di “ProSceniUm – Festival della Canzone d’autore” che si è tenuto in questi giorni ad Assisi.

Halien ha vinto con il brano “Unicorno”, aggiudicandosi il primo premio in un’edizione che ha visto tra gli altri la partecipazione in qualità di ospiti di Marco Masini e Michele Zarrillo. Anche il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, si è congratulato con il suo concittadino per questa bella affermazione.

“Vogliamo congratularci con un nostro giovanissimo concittadino, il ventenne Pietro Peloso, in arte “Halien”, il quale, con il brano Unicorno, ha vinto il primo posto della III edizione di ProSceniUm 2021 – Festival della canzone d’autore, concorso canoro a livello nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale. Grande successo per il nostro Pietro e grande orgoglio per la nostra comunità” – si legge sulla pagina del sindaco.