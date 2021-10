Con il progetto denominato “La Chiazzett”, l’odv Giovani per l’Europa si aggiudica il finanziamento di € 40.000,00 per il recupero e la gestione della vecchia Piazza Mercato di Stornara. Il progetto rientra nell’Avviso Luoghi Comuni delle Politiche Giovanili della Regione Puglia. L’ufficialità del finanziamento è avvenuta in data odierna a mezzo pec. Il progetto prenderà il nome de “La Chiazzett – il mercato delle tradizioni” e sarà luogo di rilancio di eventi e tradizioni folkloristiche locali e ambasciata dei sapori locali.

“Piazza mercato, un tempo luogo di ritrovo del commercio locale, oggi versa in uno stato di abbandono e degrado. Il nostro intento è quello di ridare nuova vita ad un luogo ad oggi sottoutilizzato, creando un punto di valorizzazione delle eccellenze locali e delle antiche tradizioni contadine che hanno da sempre contraddistinto la storia del nostro paese. Solo vivendo i nostri spazi, evitiamo che possano cadere in abbandono”. Queste le parole del Presidente dell’associazione Rocco Caputo.

Le attività progettuali, prevederanno anche la realizzazione di workshop, cooking show ed eventi aggregativi per l’intero territorio. Ringraziamo inoltre, tutta l’amministrazione comunale, per aver accolto immediatamente la candidatura del bene e i nostri partner di progetto: GAL Tavoliere, Unifg dipartimento di Scienze Agrarie, Istituto Einaudi di Foggia, ARCI “Travel” APS, Pro Loco di Stornara, Cantina Apulia, Ristorante “U Vulesce”, AIS “Associazione Italiana Sommelier” delegazione Foggia, ENAC Puglia.

Comunicato Stampa