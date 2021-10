Dopo l’ultimo incidente stradale avvenuto lungo la SP115, il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, ha annunciato di voler approfondire, attraverso l’ente comunale, gli atti che hanno portato alla riqualificazione di questa arteria provinciale. Infatti, nonostante i lavori siano stati effettuati da poco, la strada presenta già alcune importanti lacune che portano a frequenti sinistri, talvolta anche fatali.

“Finalmente, la Giunta comunale di Troia, dopo mesi dal deposito della richiesta” – annuncia il sindaco di Troia – “ha ottenuto l’accesso agli atti dagli uffici della Provincia. Noi, in questa vicenda vogliamo vederci chiaro, e per questo incaricheremo un tecnico affinché possa verificare la conformità dei lavori al progetto originario; le motivazioni alla base delle varianti apportate; il tipo di materiale impiegato. Da una prima, sommaria lettura, risulta una spesa di 400 mila euro di migliorie. Sarà la perizia tecnica a spiegarci tutto”.

Soltanto negli ultimi giorni un terribile incidente sulla Foggia-Troia ha portato al ferimento di 11 migranti che viaggiavano all’interno di un’autovettura. Il sindaco ha posto l’attenzione sulla piaga del caporalato e sui lavori da poco eseguiti sulla strada, “perché – spiega in un post su Facebook – non è sopportabile avere strade, appena rifatte, in quelle condizioni. Così come non è sopportabile che un gruppo di giovani migranti abbia rischiato la vita. Ma qui, si apre un altro capitolo, ed è quello del lavoro nero, dello sfruttamento di uomini e donne che nella nostra terra ci arrivano spinti dalla fame e dalla guerra”.