Sandra è una ragazza come tante: vive la sua vita, coltiva i propri sogni, frequenta gli amici, ha un fidanzato. Un giorno, mentre si reca all’università, a causa di un incidente stradale finisce in coma e dopo pochi giorni muore. Stefano è un padre e un uomo di successo. Ha aiutato tanti grazie alla casa famiglia gestita insieme con la moglie e il suo impegno lo ha portato a ricoprire anche incarichi amministrativi e a diventare presidente della Provincia di Rimini. All’improvviso però scopre di avere un tumore al colon.

Don Oreste Benzi (1925-2007) ha fondato a Rimini la Comunità Papa Giovanni XXIII, che attraverso le case famiglia sparse in tutto il mondo accoglie persone che vivono varie forme di disagio: dipendenze, abbandono, disabilità, carcere. Della Comunità fanno parte sia Stefano che Sandra. “Vivo per miracolo” è il racconto forte, toccante, sincero dell’esperienza della malattia e della guarigione di Stefano Vitali. Grazie alla preghiera che don Oreste Benzi ha chiesto di fare a tantissime persone, Stefano si ritrova miracolosamente guarito per l’intercessione di Sandra Sabattini. Una storia sincera, intima, che non lascia spazio a sentimentalismi né a pietismi ma che mostra come una persona di successo, in parte scettica rispetto alla dimensione del miracolo, possa ritrovarsi a sperimentarlo sulla propria pelle. Sandra sarà proclamata beata dalla Chiesa cattolica oggi pomeriggio nella cattedrale di Rimini. Una lettura profonda, che consiglio anche agli scettici rispetto ai miracoli.

La ciambella romagnola: senza buco, da mangiare a fette.

Contro ogni mia previsione, viste le tante cose da fare, il giorno dopo don Oreste si materializzò davvero, addirittura mezz’ora prima. Da quando lo conoscevo era la prima volta che si presentava in anticipo ad un appuntamento.[…] Penso davvero che quello sia stato il momento più intenso vissuto insieme perché toccammo parti di me intime e profonde. Tra le tante cose mi disse “Stefano, tu non sai quante persone in questo momento sono affrante per quello che stai vivendo. Stanno pregando per te anche persone che si professano non credenti, qualcuno ha addirittura messo piede in chiesa per la prima volta.[…] Ho già chiesto a tutta la Comunità di pregare Sandra Sabattini perché faccia il miracolo di guarirti” (pp.67-68)

Stefano VITALI, Vivo per miracolo. Così Sandra Sabattini mi ha guarito, Sempre, Legnago (VR) 2020.

