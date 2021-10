A fuoco nella notte l’autovettura di un vigile urbano di Orta Nova. L’atto incendiario – presumibilmente di natura dolosa – è avvenuto in Via Trento, nella serata di domenica 24 ottobre. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. Nella mattinata successiva è giunta la solidarietà del sindaco Domenico Lasorsa.

“Volevamo esprimere la massima solidarietà al vigile Donato Curci per quanto accaduto ieri sera. Infatti nella serata di ieri la sua macchina è stata messa a fuoco da balordi senza scrupoli. A distanza di pochi giorni dall’incontro con il Prefetto ci ritroviamo a commentare un ulteriore episodio di criminalità” – commenta il primo cittadino.

“L’attacco alle istituzioni da parte di questi criminali si fa sempre più duro attraverso questi atti.Ecco perché non ci stancheremo nel chiedere con forza che lo Stato sia presente in questo territorio in maniera più palese.A Donato diciamo di andare avanti sempre a testa alta e con grande coraggio. Ci ritroverà sempre al proprio fianco” – conclude Lasorsa.