Sorrisi, abbracci e anche qualche lacrima. C’era tanta emozione tra gli assegnatari dei sei alloggi ERP consegnati nella giornata di oggi a Stornarella, in Via Soldato di Chillo. Alla cerimonia di consegna delle chiavi c’erano anche il sindaco Massimo Colia e il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che hanno visitato personalmente l’edificio e salutato le sei famiglie beneficiarie per le quali oggi inizia una nuova storia.

La palazzina situata in via Soldato di Chillo è stata realizzata con un finanziamento regionale a fondo perduto di €557.000. “I nuovi inquilini oltre a pagare un fitto agevolato” – spiega il sindaco Massimo Colia – “potranno vedere la loro bolletta energetica alleggerita dalla presenza di un impianto a pannelli solari per la produzione di acqua calda. Un iter burocratico durato 2 anni che oggi si conclude con una bella soddisfazione per gli assegnatari e per tutta la comunità di Stornarella”. Nel Comune dei Reali Siti le politiche per fronteggiare l’emergenza abitativa proseguiranno con la realizzazione di ulteriori 12 alloggi per un importo di 2 milioni di euro in convenzione con ARCA Capitanata ai quali si aggiungeranno opere di urbanizzazione e riqualificazione per €463.000 rivenienti da finanziamento regionale a fondo perduto. Queste opere serviranno a rendere più collegata infrastrutturalmente questa zona con il resto del paese.

“Il Comune è stato in gamba a partecipare ai bandi di finanziamento diretto della Regione Puglia” – ha spiegato il Governatore Emiliano durante la cerimonia. “Abbiamo una continua e permanente attenzione verso la domanda che viene dal territorio, i sindaci e l’avvocato Pascarella di Arca Capitanata si stanno dando un grande da fare su tutto il territorio e adesso anche la città di Foggia comincia a respirare. La mia amministrazione ha cercato di dare una programmazione a queste attività, cercando di far venire meno il fenomeno delle occupazioni abusive in modo che gli aggiudicatari siano rispettati nel loro diritto”.

LE INTERVISTE