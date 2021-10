Si avvera il sogno di Gigi Samele. Arriva la prima panchina ufficiale in Serie A per la punta originaria di Carapelle, prodotto del settore giovanile del Foggia Calcio. Samele sarà nelle disponibilità di mister Dionisi per il match del Sassuolo contro la Juventus.

L’attaccante classe 2002 della primavera neroverde è stato riscattato quest’anno dal Monopoli dopo l’arrivo in prestito nella seconda metà della scorsa stagione. Il calciatore carapellese è alla seconda chiamata in prima squadra: la prima volta infatti lo scorso anno in occasione della sfida tra Sassuolo Calcio e Sampdoria.

Ma la data della prima panchina ufficiale con la maglia del Sassuolo di certo sarà impossibile da dimenticare. E chissà se magari, vista la concomitante carenza di attaccanti tra le fila degli emiliani, Samele non possa anche esordire all’Allianz Stadium, contro la Juventus.