Tornano a salire i casi di Covid a Stornarella. A darne notizia è stato il sindaco Massimo Colia, a distanza di molte settimane dall’ultimo bollettino locale. Ma, in corrispondenza della situazione epidemiologica nazionale, anche nel Comune dei Reali Siti sono tornati a salire i contagi.

Le parole del sindaco sui casi Covid a Stornarella

Fino alla scorsa settimana i casi di Covid a Stornarella non superavano le 4 unità. Oggi però non ci sono buone notizie, soprattutto per ciò che riguarda le fasce di età dei ragazzi che frequentano le scuole. “Ho creduto giusto portarvi a conoscenza dell’attuale situazione che, fortunatamente, non è quella di un anno fa, ma vede il numero dei casi in crescita. È da dire che si sapeva perché in questo periodo i malanni invernali sono fisiologici” – sottolinea Massimo Colia.

Alcune classi in quarantena

Ad oggi i positivi Covid a Stornarella sono 13, stando a quanto riporta Massimo Colia. “Alcuni di questi sono alunni della nostra scuola che, come da protocollo ASL, ha disposto la quarantena di alcune classi per le quali saranno eseguiti dei tamponi appena trascorso il tempo standard previsto dall’ultimo contatto a rischio” – aggiunge il primo cittadino. “Non ci resta che essere sempre accorti e gestire la situazione con l’attenzione che merita, facendo sempre riferimento al proprio medico curante ed evitando il fai da te.Ricordiamoci che il covid è pronto a colpire non appena abbassiamo la guardia, non diamogli questa possibilità”.