Ancora una notte di incendi ad Orta Nova, dove a distanza di pochi minuti sono andate a fuoco due autovetture. Il primo si è verificato alle 22.15 circa in via Guerrieri, il secondo in Via Kennedy 40 minuti dopo. Accertamenti in corso per appurare la matrice dolosa. Indagano i carabinieri per individuare i responsabili e un eventuale collegamento tra i due episodi. Soltanto qualche giorno fa, sempre ad Orta Nova, è stata data alle fiamme l’auto privata di un agente di Polizia Locale.