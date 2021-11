Nel sud d’Italia, in provincia di Foggia, a Troia, la città della cattedrale romanica e del magnifico rosone, è presente un’opera d’arte di grande rilievo: “Il Mosaichaos delle meraviglie”, un mosaico pavimentale di 130mq realizzato nella “Stalla della Teofondità” nel Villaggio Quadrimensionale, sede della Fondazione Nuova Specie ETS, ente riconosciuto dal Ministero dell’Interno di rilevanza nazionale.

Il perché di un’opera di così importante rilievo e la scelta del nome saranno alcuni degli argomenti che la stessa fondazione approfondirà con degli appuntamenti informativi che avranno luogo a partire dai prossimi giorni. Tramite comunicati stampa post sui social saranno poste in rassegna tutte le peculiarità del mosaico di Troia.



“Proponiamo un viaggio nelle sette meraviglie del Mosaichaos – si legge in una nota – per scoprire perché questa opera merita di essere conosciuta, valorizzata e diffusa, come un esempio di arte contemporanea innovativa, unica nel suo genere e perché osiamo affermare che sarà meta ambita di molti visitatori provenienti da tanti e diversificati territori, incuriositi-ammaliati dalle sue particolarità artistico- compositive e di senso profondo”.