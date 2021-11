La sezione di Orta Nova delle Guardia Ambientali d’Italia reclama la propria sede associativa. Infatti, a distanza di tre anni dall’atto che ha individuato l’associazione di protezione civile come assegnataria dei locali comunali di Via Cipriani, non è ancora avvenuta la presa in possesso degli stessi. Per questo motivo i rappresentanti della suddetta organizzazione hanno scritto una missiva all’Ente per chiedere di adempiere a quanto deliberato.

La delibera di Consiglio Comunale che destinava ad uso associativo alcune sedi comunali risale al 17 maggio 2018. A seguito di un’evidenza pubblica veniva assegnato il locale adiacente al comando di Polizia Municipale alle GADIT di Orta Nova. Nel 2019 però sono accorse altre necessità: gli stessi locali sono stati dapprima utilizzati dalla ditta dei rifiuti per consegnare il materiale per la raccolta differenziata e ad oggi per altre mansioni.

“L’associazione GADIT, non potendo disporre di questi locali che gli spettano di diritto, ad oggi non è in grado di espletare le proprie attività sociali, unicamente prestate al servizio di tutta la città di Orta Nova” – spiega il presidente, Domenico Sgaramella. “Per quanto è stato deliberato in precedenza dalla politica, ci attendiamo delle risposte dalla maggioranza, così come ci aspettiamo che la minoranza possa sollecitare le autorità a provvedere”.