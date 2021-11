Raffaella Sacchitelli da Orta Nova si è aggiudicata la puntata del 4 novembre di “Piatto Ricco”, il nuovo cooking show di Alessandro Borghese su Tv8. La giovane responsabile di un negozio di elettronica ha sbaragliato la concorrenza nella seconda manche, con la sua “caponata capovolta”, così come l’ha definita lo stesso chef Gennaro Esposito.

“Un’esperienza unica, che non dimenticherò mai” – commenta ai nostri microfoni la giovane cuoca amatoriale. “Poco importa se hanno sbagliato l’età nel sottopancia” – ricorda con ironia – “è stata un’emozione continua che porterò sempre con me”. Sacchitelli si è avvicinata alla cucina per esigenza personale, guardando tanti programmi televisivi di ricette. Dopo la prematura scomparsa di sua madre è stato un continuo affinare la tecnica con i giudici più importanti, i suoi familiari. Oggi questa grande soddisfazione: un premio di 1000 euro in gettoni d’oro che sono lo stimolo ad approfondire e andare avanti.

“Cucinare è catarsi, cucinare è fonte di relax” – spiega Raffaella Sacchitelli. “Continuerò sicuramente a farlo, con il sogno di poter cucinare per i miei nipoti un giorno. Sono convinta che cucinare sia un ottimo modo per conoscere se stessi, ma è anche bellissimo cucinare per gli altri e vedere la felicità nei loro occhi”.