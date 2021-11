A Stornarella nasce un patto di comunità tra associazioni, scuola, parrocchia e enti locali per valorizzare il percorso della Via Francigena. Sabato mattina, presso il Liceo Scientifico “Federico II” di Stornarella, è stato sottoscritto il Patto Educativo di Comunità intitolato “Sulle orme della via Francigena”.

“Sarà un meraviglioso percorso formativo che porterà alla scoperta del nostro territorio e che aiuterà gli studenti e le studentesse a sviluppare competenze di cittadinanza attiva in ambito ambientale, sociale, artistico e lavorativo in perfetta continuità sia verticale tra le istituzioni scolastiche sia orizzontale con tutti i partner del Patto” – si legge sulla pagina del Comune di Stornarella.

Tanti i partner presenti, tutti entusiasti di offrire il proprio apporto e supporto ad una nuova modalità relazionale tra tutti gli attori del territorio e ad un ambizioso processo di partecipazione che vuole investire sulle opportunità e specificità della nostra terra. Negli ultimi mesi Stornarella è già stata protagonista di diversi eventi sulla via Francigena. “L’intenzionalità fa vincere le sfide e di nuove sfide, oggi più che mai, tutti abbiamo urgenza!” – conclude la nota del Comune.