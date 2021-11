Nella giornata di giovedì 11 novembre, dietro acquisizione di consenso, presso la Casa di Accoglienza per anziani “Madre Tarcisia Vasciaveo” di Orta Nova è stata inoculata la dose Booster del vaccino anti SARSCoViD19 per le nonne/ospiti, le suore e per tutti gli operatori.

“Un vivo ringraziamento alla Dott.ssa Viviana BALENA del Dipartimento di Prevenzione e Salute della ASL di Foggia, al dott. L. Cascarano e alla dott.ssa A. Di Lauro per il supporto e la disponibilità” – fanno sapere dalla casa di riposo tramite una nota.

“La vaccinazione resta uno strumento fondamentale per la tutela delle persone fragili/anziane e per tutta la collettività. Anche dopo la somministrazione della terza dose di vaccino è richiesta ancora la massima prudenza e attenzione, per poter mantenere la Casa di accoglienza libera dal virus”.

Comunicato Stampa