Anche a Stornarella apre i battenti una sede distaccata del Centro Anti Violenza “Titina Cioffi” di Cerignola. Lo sportello, punto di riferimento per le donne vittime di violenza, è stato sistemato nella sede dell’ufficio welfare su Corso Vittorio Emanuele III, 4a, a fianco alla Asl. L’inaugurazione si è tenuta lo scorso 16 novembre, alla presenza delle autorità locali e della cittadinanza. Presente anche l’assessore regionale al Welfare, Rosa Barone.

In collaborazione con la Regione Puglia, l’Ambito Territoriale di Cerignola e le Forze dell’Ordine, il Comune dei Reali Siti ha adibito una nuova sede per il personale dell’associazione Impegno Donna che gestisce il CAV e che si occupa di attività di prevenzione e di ascolto. In ogni Comune dell’Ambito Territoriale di Cerignola verrà inaugurato uno Sportello Antiviolenza, in modo da formare una rete di protezione intorno alle donne.

“Vogliamo avvicinare le donne che subiscono qualsiasi forma di violenza psichica o fisica a figure professionali quali assistente sociale, psicologa e avvocata” – spiega l’assessora delegata ai servizi sociali del Comune di Stornarella, Anna Maria Magaldi. “Qui le donne potranno essere accolte, ascoltate, consigliate e credute in totale anonimato. Parlare di violenza non è un tabù di cui vergognarsi e rompere il silenzio è fondamentale perché la violenza è una violazione dei diritti umani”.