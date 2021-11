L’auditorium di Carapelle è realtà. Dopo 10 lunghi anni dalla fine della costruzione apre finalmente i battenti una delle strutture più grandi e accoglienti delle provincia di Foggia che, a causa di numerose avversità, non ha mai svolto la sua funzione. L’ultimo rinvio dell’apertura risale a marzo 2020, quando l’Italia andò in lockdown e il taglio del nastro fu rinviato a dato da destinarsi.

Oggi però, alla presenza di autorità civili e militari, il polo culturale di Via delle Rose ha aperto i battenti al pubblico. Con la benedizione di Monsignor Luigi Renna si è aperto il primo sipario per una struttura che conta 425 posti e che ospiterà spettacoli teatrali, proiezioni di film, convegnistica e mostre. Il sindaco di Carapelle, Umberto Di Michele, visibilmente emozionato, ha chiarito che la struttura sarà un punto di riferimento per tutto il territorio dei Cinque Reali Siti e non solo.

“Oggi inizia una nuova storia” – ha affermato il sindaco dal palco. “L’auditorium sarà un volano per l’affermazione del nostro territorio, un vero e proprio polo culturale per attività ricreative ed educative. Quando siamo arrivati era una struttura vandalizzata e decadente, oggi mostra tutto il suo splendore. La struttura ha trovato anche il coraggio dei gestori, cosa che negli anni precedenti era mancata. Ora dobbiamo creare dei contenuti e guardare al futuro con coraggio e intraprendenza”.