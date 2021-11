Il consigliere comunale d’opposizione di Fratelli D’Italia, Dino Tarantino, è intervenuto per criticare la scelta di installare dei dossi artificiali lungo le vie cittadine di Orta Nova. A detta dell’ex sindaco, infatti, tali dossi sarebbero non a norma di legge, in quanto non opportunamente segnalati da indicatori verticali e orizzontali. I dossi, utili a rallentare la corsa delle auto, sono stati posizionati in Via Foria, in Via De Gasperi (Sp81) e in Via Stornara (SP88), nei pressi del cimitero.

Da qui sono sorte alcune lamentele dei cittadini che, giunti in prossimità dei dossi, non si sarebbero accorti degli ostacoli, e questo, in alcuni casi, avrebbe portato anche alla rottura di alcune componenti degli autoveicoli. Da qui la protesta del consigliere che si è rivolto direttamente al sindaco Domenico Lasorsa e all’assessore ai lavori pubblici, Michele De Finis, per capire la ratio di tale scelta.

“Tale installazione è in contrasto con quanto dice l’art. 179 del codice della strada” – afferma Tarantino. “Mi risulta che prima che procede all’installazione sarebbe stato giusto posizionare la segnalatica verticale e orizzontale, solo così si sarebbero potute evitare richieste di risarcimento danni. Tali spese chiaramente sono a carico del Comune di Orta Nova e quindi di noi tutti cittadini”.

