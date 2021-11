Tentato assalto alle poste di Stornarella. Ignoti nella notte hanno cercato di far saltare in aria il postamat per asportare del denaro, attraverso l’utilizzo di un esplosivo a “marmotta”. Ma per cause ancora da accertare i malviventi non sarebbero riusciti a portare a termine l’atto criminoso, nonostante la forte deflagrazione.

I banditi si sono dileguati a bordo di un’utilitaria. Sul posto sono giunti i Carabinieri per cercare di risalire all’identità dei malviventi. Saranno utili anche le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.