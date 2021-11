Il Policlinico Riuniti di Foggia ha diffuso il bollettino relativo al numero di pazienti ricoverati per Covid presso il nosocomio foggiano. Allo stato attuale sarebbero 39 i ricoveri complessivi, con 6 persone in terapia intensiva. Rispetto alla scorsa settimana sono aumentate di 3 unità le terapie intensive. Ma il numero complessivo dei ricoveri resta pressoché stabile. Dall’ospedale – attraverso una nota – fanno sapere che la totalità dei pazienti in terapia intensiva sarebbero persone non vaccinate.

“Relativamente al Report si specifica che alla data del 26 novembre 2021 presso il Policlinico di Foggia risultano ricoverati 39 pazienti Covid. Questo dato in valore assoluto è in diminuzione da quando la campagna vaccinale ha raggiunto una larga fetta della popolazione” – si legge nella nota. Inoltre, c’è da considerare che ad oggi dei 6 pazienti ricoverati in Rianimazione, 4 non sono vaccinati e 2 risultano vaccinati con doppia dose con necessità di ricovero in reparto intensivo per comorbilità pregresse. Pertanto, considerando i motivi di ricovero di questi ultimi, non ascrivibili a sintomatologia da Covid, si evince che il 100% dei ricoverati in Terapia Intensiva con sintomi riferibili al Covid risulta non vaccinato”.

“Inolte i 17 pazienti vaccinati ricoverati presso il reparto a bassa-media intensità di cura di Malattie Infettive vanno rapportati all’87,2% della popolazione regionale over 12 che ha completato il ciclo vaccinale e, dunque, i restanti 16 pazienti ricoverati (I dose e non vaccinati) vanno considerati in relazione al 12,8% della popolazione che non ha completato il ciclo vaccinale e quindi immunizzata”.