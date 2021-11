La lettura non è un hobby da praticare in solitudine. Piuttosto è un veicolo di incontro che deve “invadere” anche gli spazi pubblici, dove si manifesta la socialità delle persone. Da questo sentimento ha preso vita il contest “Lettori in strada”, organizzato dalle classi quinte scuola primaria IC Sandro Pertini in collaborazione con l’Istituto San Tarcisio, il Centro Artistico per l’infanzia, la scuola statale Via Mameli e La corte dei Birichini, in occasione dell’iniziativa nazionale “Io leggo perché”.

Attraverso un gemellaggio con tre librerie di Foggia (Ubik, Mondadori Book Store e Rio Bo) e due di Cerignola (L’albero dei Fichi e BiBlyos) è stato possibile innescare un circuito virtuoso volto ad arricchire le biblioteche scolastiche. Con queste collaborazioni è stata messa su una coinvolgente “gara” volta ad incentivare l’acquisto di libri. I genitori dei partecipanti, nei giorni precedenti, hanno acquistato dei testi a loro piacimento che in un secondo momento andranno ad arricchire gli scaffali a disposizione degli studenti. “Abbiamo avuto una grande risposta da parte delle famiglie” – spiega la dirigente scolastica, Teresa Mazzamurro. “Questo a testimonianza della grande sensibilità al tema che ormai ha preso piede nella nostra comunità scolastica. Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte a questa bella iniziativa”.

Al termine dell’iniziativa, gli editori premieranno ulteriormente le classi partecipanti con altre donazioni. Contestualmente a questa staffetta di acquisti, si è tenuto anche un contest che ha coinvolto tutti i ragazzi del progetto di continuità. Gli studenti lo scorso 26 novembre, in Piazza Ex Gesuitico ad Orta Nova, hanno preso parte ad un flash mob sulla lettura, per promuovere la diffusione dei libri, in ogni forma e declinazione. Tanti i temi trattati, tra cui la diversità, l’inclusione e la fratellanza. Un bel momento di incontro, dopo due anni di isolamento, nel segno della cultura che consentirà agli studenti di partecipare a questa gara a livello nazionale.