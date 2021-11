Biccari entra a far parte dei centri con la maggiore attrattività turistica. Infatti il piccolo borgo dei Monti Dauni è stato insignito della bandiera arancione del Touring Club Italiano, un prestigioso riconoscimento che riguarda già altri centri del subappennino, come Alberona, Bovino, Orsara di Puglia, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia e Troia.

Il sindaco Gianfilippo Mignogna ha accolto con entusiasmo questo riconoscimento, sottolineando gli sforzi che il piccolo borgo dauno sta ponendo in essere per risultare una comunità accogliente. “Il Touring Club Italiano ha assegnato oggi al nostro paese il prestigioso riconoscimento della Bandiera Arancione. È la più importante certificazione in ambito turistico ed ambientale per i piccoli comuni dell’entroterra. Entrare nell’esclusivo circuito delle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano è un premio al lavoro, a cui ci siamo dedicati in questi anni, di costruzione e valorizzazione della nostra piccola destinazione turistica” – afferma il primo cittadino.

“Un premio che condivido con i tanti amici che hanno dedicato e dedicano tempo, passione e competenze al sogno di una Biccari sempre più ospitale e generativa. Si tratta di un preziosissimo seme da custodire, proteggere e far germogliare. Un meraviglioso dono da offrire al futuro della nostra comunità” – conclude Mignogna.