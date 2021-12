Ancora una giovane vita spezzata sulle strade di Capitanata. Un terribile incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 655 Bradanica, tra l’uscita Ofantina e lo svincolo San Nicola di Melfi. Un giovane di 24 anni sarebbe stato investito da un mezzo pesante in transito, mentre si allontanava dalla sua autovettura che ha preso fuoco a bordo carreggiata.

Il ragazzo è stato identificato subito dopo. Si tratta di Roberto Vece, 24 anni, originario di Carapelle ma residente ad Ordona con la sua famiglia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e la Polizia Stradale per raccogliere elementi utili.

La comunità dei Reali Siti è ancora una volta sotto choc. Un altro cittadino di Carapelle rimane vittima di un incidente stradale, con la ferita del 2018 ancora aperta per la tragica scomparsa di Luigi Faregna e Giuseppe Nicola. “Oggi la nostra comunità è distrutta” – affermano dall’amministrazione comunale di Carapelle. “Roberto era poco più che un ragazzo, era papà da poco, era amico di tutti. Non meritava questa fine. Per noi, il giorno del suo ultimo saluto, sarà di lutto cittadino. Perché c’è bisogno di unirsi, di riflettere, di pregare, di evitare altri episodi come quello di oggi. Il nostro pensiero va ai genitori di Roberto, alla sua adorata Maria e alla piccola Iris”.