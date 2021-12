Per la prima volta, alla Fiera Internazionale di Tirana (in Albania) ci sarà uno spazio dedicato al Comune di Casalvecchio di Puglia per promuovere il suo patrimonio culturale arbreshë e le sue peculiarità enogastronomiche.

Raccogliendo l’invito della associazione Integra onlus e della Fondazione Bridge for Future nella persona della sua presidente Klodiana Çuka il piccolo borgo dauno si affaccerà a questo palcoscenico internazionale con l’obbiettivo di valorizzare l’immagine del Paese ed il suo tessuto produttivo. “Con il Gal Meridaunia che già quest’anno ci ha accompagnati con il suo patrocinio, contiamo in futuro di incrementare la partecipazione del nostro territorio, ampliando gli orizzonti culturali, sociali ed economici”.

“Ringraziamo chi ci ha dato una preziosa mano nella organizzazione nonostante i tempi estremamente ristretti nei quali abbiamo dovuto operare” – aggiunge il sindaco Noé Andreano. “Questa partecipazione, come le altre in terra di Albania e come tutte le attività che riguardano la nostra appartenenza culturale, ci invita a guardare avanti con la consapevolezza che abbiamo ancora molte opportunità sulle quali scommettere”.