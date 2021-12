Il consigliere comunale di opposizione, Antonio Di Carlo, ha evidenziato la problematica relativa alla mancata attivazione del servizio mensa nelle scuole di Orta Nova. Tale disservizio avrebbe causato la protesta di alcuni genitori che solitamente hanno usufruito di questo servizio, prima che la pandemia interrompesse anche la possibilità di tenere aperti i refettori scolastici.

“Da settimane ricevo le lamentale dei genitori di tanti alunni delle scuole che quest’anno non hanno avuto modo di usufruire del servizio mensa” – sottolinea il consigliere del PD. “Il Comune non ha avviato questo importante servizio per i bambini e c’è il rischio che quest’anno si debba fare a meno, visto che siamo già a metà anno e nulla si sa a riguardo”.

“Come politico ma ancor prima come genitore – continua Di Carlo – sono indignato perché questa superficialità degli amministratori, oltre a privare i più giovani di un ulteriore luogo di incontro, mette in difficoltà tante famiglie di lavoratori che non riescono a conciliare i loro orari con quelli della fine delle lezioni. Su questo problema serve un intervento risolutivo degli amministratori, nella speranza che siano in grado di intervenire quanto prima.